كشف عبود عاشور رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن السنة الجارية 2019 والسنوات التي تليها ستكون انطلاقة حقيقية لخوض مجال التصدير وهذا اعتمادا على السنة الماضية 2018 التي مهدت الطريق لهذا الغرض.

وأضاف عاشور الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة، بأن ذهنية المتعاملين الاقتصاديين تغيرت كثيرا حيث أصبح الجميع يتحدث عن التصدير وهذا هو مستقبل الجزائر إذا أردنا إخراج الاقتصاد الجزائري من تبعية المحروقات.

وأشار إلى أن قانون المالية لهذه السنة يدعم النموذج الاقتصادي والمبني على تنويع مصادر الدخل وهذا يعني أن هناك استثمارات جديدة في القطاع البنكي وانفتاح على قطاعات أخرى متنوعة كالسياحة، الفلاحة والطاقات المتجددة.

وفي رده على سؤال حول ظاهرة البيروقراطية التي تعرفها بعض البنوك أكد أن هناك تطورات تحققت في هذا المجال وربما يعود المشكل الأساسي إلى نقص التواصل في المحيط البنكي.

وأوضح عبود بأن هناك تشاور بين القطاعات لتحسين الأداء ويلاحظ أنه في السنوات الأخيرة تفاعل كبير في الإطار القانوني خاصة من طرف بنك الجزائر مثل أجال تحويل الأموال في عملية التصدير من الخارج للجزائر التي في الماضي كانت لا تتجاوز 90 يوما وأصبحت اليوم تتم في 360 يوما وهذا استجابة لمطالب المصدرين.