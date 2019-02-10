قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس السبت بزيارة عمل إلى كندا مدينة مونتريال، حيث أشرف على لقاء مع جاليتنا المقيمة بكندا

وأوضح بيان الوزارة، أن طمار عرض على الجالية مختلف التدابير المتخذة من أجل منح الفرصة للاستفادة من سكن ترقوي العمومي المستقرين بكندا وكذا اأولئك الراغبين في التسجيل في هذه الصيغة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجاليتنا المقيمة بالمهجر، والاطلاع على مختلف البرامج المقترحة.

و أضاف ذات المصدر، أن الوزير قدم كل الشروحات والتدابير المتخذة من أجل تمكينهم من الاستفادة من سكن ترقوي عمومي في بلدهم الأم، خاصة وأن جاليتنا المقيمة بكندا عرفت تسجيل عدد كبير من الطلبات على هذه الصيغة، كما عرف هذا اللقاء تقديم العقود، للمكتتبين الذين استوفوا لكل الشروط وقاموا بالانتهاء من كل الإجراءات ودفعوا ثمن الشقة.