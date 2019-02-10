سجلت خدمة البريد السريع للجزائر وهي فرع الرسائل والطرود السريعة لمؤسسة بريد الجزائر تحسنا "هاما" في أدائها خلال سنة 2018، وفقا لكافة المؤشرات حيث تمكنت من احتلال المرتبة الـ 63 ضمن تصنيف 198 بلدا عضوا في تعاونية خدمة البريد السريع للدول حسبما أفاد به، اليوم الأحد بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وأوضح البيان أن خدمة البريد السريع للجزائر تمكنت بفضل الجهود "المعتبرة" التي تبذلها لتحسين نوعية الخدمة لفائدة زبائنها من التقدم على سبعة دول خلال الفصل الأخير لسنة 2018، مستندا لأخر تقرير للاتحاد البريدي العالمي.

وذكر ذات المصدر،أن خدمة البريد السريع للجزائر كانت قد تقدمت بـ 33 مرتبة في التصنيف العالمي خلال سنة 2018 و 99 مرتبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أي من 2015إلى 2018 مضيفا أن خدمة البريد السريع للجزائر تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و الخامسة عربيا وإفريقيا و "هي مرتبة جد مشرفة بالنسبة للجزائر".

وأوضح البيان أن "هذه الأداءات ،انعكست من خلال نسبة 99% المسجلة فيما يخص احترام آجال التسليم على مستوى كامل التراب الوطني وهو مؤشر على إحراز تقدم هام"، مضيفا أن خدمة البريد السريع للجزائر "تسجل أيضا نسبة 94% فيما يتعلق بالرد الآني على خدمة زبائن البريد السريع وهي نسبة تم تقديرها عن طريق العرائض التي قدمها الزبائن و الشركاء استنادا لمعطيات الاتحاد البريدي العالمي".

و خلص البيان إلى أن "الهدف الذي حددته خدمة البريد السريع للجزائر لسنة 2019 هو أن تكون من ضمن الـ 50 بلدا الأفضل تصنيفا عبر العالم و هو تحدي جديد بالنسبة للمؤسسة".