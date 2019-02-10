سجلت خدمة البريد السريع للجزائر و هي فرع الرسائل و الطرود السريعة لمؤسسة بريد الجزائر تحسنا "هاما" في أدائها خلال سنة 2018، وفقا لكافة المؤشرات حيث تمكنت من احتلال المرتبة ال63 ضمن تصنيف 198 بلد عضو في تعاونية خدمة البريد السريع للدول حسبما أفاد به، اليوم الأحد بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

و أوضح البيان أن خدمة البريد السريع للجزائر تمكنت بفضل الجهود "المعتبرة" التي تبذلها لتحسين نوعية الخدمة لفائدة زبائنها من التقدم على سبعة دول خلال الفصل الأخير لسنة 2018،مستندا لأخر تقرير للاتحاد البريدي العالمي.

و ذكر ذات المصدر،أن خدمة البريد السريع للجزائر كانت قد تقدمت ب33 مرتبة في التصنيف العالمي خلال سنة 2018 و 99 مرتبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أي من 2015إلى 2018 مضيفا أن خدمة البريد السريع للجزائر تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا و الخامسة عربيا وإفريقيا و "هي مرتبة جد مشرفة بالنسبة للجزائر".

وأوضح البيان أن "هذه الأداءات ،انعكست من خلال نسبة 99% المسجلة فيما يخص احترام آجال التسليم على مستوى كامل التراب الوطني و هو مؤشر على إحراز تقدم هام"، مضيفا أن خدمة البريد السريع للجزائر "تسجل أيضا نسبة 94% فيما يتعلق بالرد الآني على خدمة زبائن البريد السريع و هي نسبة تم تقديرها عن طريق العرائض التي قدمها الزبائن و الشركاء استنادا لمعطيات الاتحاد البريدي العالمي".

و خلص البيان إلى أن "الهدف الذي حددته خدمة البريد السريع للجزائر لسنة 2019 هو أن تكون من ضمن ال50 بلدا الأفضل تصنيفا عبر العالم و هو تحدي جديد بالنسبة للمؤسسة".