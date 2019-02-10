تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي في بداية القمة الإفريقية الثانية والثلاثين لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي افتتحت في أديس أبابا اليوم.

وقال السيسي في كلمة بعد تسلمه الرئاسة من بول كاجامي رئيس رواندا إنه يتطلع "لتعزيز العمل الإفريقي المشترك". لكنه أضاف في الكلمة التي نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة من أديس أبابا أنه يتولى رئاسة الاتحاد "في ظرف قاري ودولي دقيق".

وتعقد القمة التي بدأت بجلسة مغلقة بعنوان "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا".