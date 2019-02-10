عبد المالك سلال رسميا مديرا لحملة المترشح بوتفليقة

أخبار الوطن
10 فبراير 2019 () - خ.د/وأج
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تم تعيين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال  رسميا مديرا لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الى جانب عمارة بن بونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الذي كلف بلجنة الاتصال ، وذلك تحسبا للانتخابات  الرئاسية ل18 أفريل 2019 ، حسب ما علم اليوم الأحد لدى مداومة حملة للمترشح.

وكان عبد المالك سلال قد شغل هذا المنصب على التوالي خلال الانتخابات  الرئاسية لسنة 2004 و 2009 و 2014 ، حين قام بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس  بوتفليقة.

و سيكون سلال و بن يونس مدعومين في هذه المهمة بمجموعة مكونة من  مناضلين في صفوف أحزاب  التحالف الرئاسي من بينهم اطارات سابقة بهذه  الاحزاب.

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النص الكامل لرسالة ترشح بوتفليقة
بوتفليقة يترشح للرئاسيات
كلمات دلالية:
الرئاسيات

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