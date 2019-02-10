تم تعيين الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال رسميا مديرا لحملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الى جانب عمارة بن بونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الذي كلف بلجنة الاتصال ، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية ل18 أفريل 2019 ، حسب ما علم اليوم الأحد لدى مداومة حملة للمترشح.

وكان عبد المالك سلال قد شغل هذا المنصب على التوالي خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و 2009 و 2014 ، حين قام بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة.

و سيكون سلال و بن يونس مدعومين في هذه المهمة بمجموعة مكونة من مناضلين في صفوف أحزاب التحالف الرئاسي من بينهم اطارات سابقة بهذه الاحزاب.