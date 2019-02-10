عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي، حسب ما أفاد مصدر رسمي، لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي هذا التعيين طبقا للمادة 183 من دستور 2016 التي تنص على أنه "يعين رئيس الجمهورية رئيس و نائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات".

يذكر أن بلعيز سبق له وأن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرا للداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).

ويعد بلعيز من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان) بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس وأخيرا مستشارا بالمحكمة العليا.

أسندت له سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وبعدها وزارة العدل (سنة 2003).

وكان آخر منصب شغله بلعيز قبل تعيينه رئيسا للمجلس الدستوري هو وزير الدولة، مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.