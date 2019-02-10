كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان اليوم الأحد بالجزائر أن هناك اتفاق طيران مدني بين الجزائر والغابون وكذا مع الكاميرون لفتح خطوط جوية نحو وجهات منها نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية)، قائلا أن هذه الوجهة هي حاليا "بصدد الدراسة مع هيئة الطيران المدني للولايات المتحدة الأمريكية" .

وفيما يتعلق باتفاقية " السماء المفتوحة" ( أوبن سكاي)، ذكر زعلان أن الجزائر عضو في الاتحاد الإفريقي الذي تبنى في آخر قمة له " أوبن سكاي لإفريقيا" وحث الدول للانخراط فيه، مؤكدا في ذات الوقت "أن الجزائر ليست ملزمة بتطبيق هذا التنظيم وهي سيدة في قرارتها ولحد الآن لم ننخرط في السماء المفتوحة". كما أضاف أن الانخراط في اتفاقية "السماء المفتوحة" يتطلب أكثر قوة وتنظيما في المجال الجوي لأن خدمات النقل الجوي عبر تنظيم "السماء المفتوحة" تتميز بالمنافسة الشرسة .