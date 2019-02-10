توفي مسن عمره 80 سنة حرقا مساء اليوم ببلدية بوعيشون غربي المدية، الضحية التهمت النار جسده بعد اندلاعها في أفرشة الغرفة التي كان يرقد بها انطلاقا من مدفأة كهربائية كان يستخدمها في تدفئة فراشه، ليصاب بحروق من الدرجة القصوى نقل على إثرها من قبل جيرانه نحو عيادة بلدية سي المحجوب المجاورة، لتتدخل بعدها الوحدة الإقليمية للحماية المدنية لتحويله إلى مستشفى عاصمة الولاية في محاولة لنجدته لكنه لفظ آخر أنفاسه في الطريق، وقد أحيلت جثته على مصلحة الحفظ بذات المستشفى.