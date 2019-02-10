شرع قاضي التحقيق بمحكمة الحجار، عشية اليوم، في استجواب ثلاثة شبان متابعين في ارتكاب جريمة القتل التي راح ضحيتها ليلة الأربعاء الماضي، الطالب الزيمبابوي" ندودزو تروسبر " الذي كان يدرس ماستر هندسة كهربائية بجامعة باجي مختار بولاية عنابة، اثر تعرضه للطعن بسكين على مستوى الرقبة والفخذ تسبب له في تزييف حاد لفظ على إثره أنفاسه الأخيرة بمستشفى الحجار.

وقد أحال وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ملف القضية، بعد عرض جميع الاطراف عليه ، على قاضي التحقيق لتوسيع اجراءات التحقيق واستجواب الموقوفين والضحايا والطرف المدني في جريمة القتل التي اهتز لها الشارع العنابي .

وكيف عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري لبلدية سيدي عمار، تهم ثقيلة في حق المتابعين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 سنة، منها تكوين جمعية اشرار والإعداد لارتكاب جريمة والقتل العمدي والمشاركة في ارتكاب جريمة والضرب والجرح العمدي. وعرفت جلسة استجواب المتهمين الثلاثة على مستوي محكمة الحجار، تعزيزا أمنيا مكثفا . للإشارة فقد تم توقيف المتابعين في جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب الجامعي "ندودزو بروسبر" ، بعد اقل من 48 ساعة من اقترافها ، بعدما وردت معلومات إلى مصالح الأمن الحضري بسيدي عمار، مفادها أن الجناة ينحدرون من حي القرية في بلدية سيدي عمار، ما عجل بتكثيف التحريات والبحث على مستوي الحي المذكور ، افضي إلى توقيف عنصرين اثنين مشتبه فيهما مع العثور على اذاة ارتكاب الجريمة التي كانت بحوزة أحدهما، في حين تقدم المشتبه فيه الثالث بمحض إرادته رفقة والده إلى مركز الأمن الحضري في بلدية سيدي عمار .