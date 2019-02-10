صرح ، وزير الشباب و الرياضة محمد حطاب ، اليوم الأحد ، من ولاية سعيدة خلال زيارته التفقدية أن مصالح وزارته تعمل على تطهير قطاعه من بعض الفنون و الألعاب الرياضية التي وصفها بالدخيلة البعيدة عن الطابع الشعبي و الغير معتمدة وطنيا و وصف بعضها بالتجارية التي فتحت لأغراض مربحة فقط و أصبح عددها كبير دون أي فائدة تسجل أو تنتظر منها .

و قال الوزير أن مشاريع قطاعه مؤجلة إلى غاية الإفراج عنها عند تحسن الوضعية الإقتصادية للوطن و حاليا يجب بحث الاستثمار في الإنسان و التركيز على الجانب التكويني بمختلف الرياضات تطوير المواهب الشابة و اتصالها المباشر بالمديريات الولائية للشباب و الرياضة و الاتحاديات حتى تلتحق بمختلف المنافسات الوطنية و العربية و حتى العالمية و هذا بعد رصده لشكاوي الجمعيات .

و أمر محمد حطاب بتجهيز كل المنشات الجديدة و التي هي قيد الإنجاز بالإنارة الحديثة للاقتصاد في الطاقة و المحافظة على البيئة .

و يضيف هذا الأخير أنه منذ الاستقلال إلى غاية 1999 كانت موجودة 1117 منشأة رياضية عبر التراب الوطني و حاليا في إشارة مدة تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم بين التسجيل و الإنجاز وصل إحصاء المنشآت إلى 7396 مشروع بقطاع الشباب و الرياضة و عن المركبات الأربعة بمواصفات عالمية و مجهزة بأحدث التقنيات بكل من وهران، تيزي وزو ، براقي ، قسنطينة حيث سيسلم ثلاثة منها في 5 جويلية القادم .