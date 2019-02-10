فاز مانشستر سيتي حامل اللقب على ضيفه تشيلسي 6- صفر اليوم الأحد بملعب الاتحاد ليعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الدولي الجزائري “رياض محرز” دخل المباراة بداية من الدقيقة الـ68 مكان زميله “كيفين دي بروين”.

ولدى كل من سيتي وليفربول 65 نقطة لكن حامل اللقب يتفوق بفارق الأهداف ولعب مباراة واحدة أكثر من منافسه. ويتأخر توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث عنهما بخمس نقاط بعد فوزه 3-1 على ليستر سيتي في وقت سابق من يوم الأحد.