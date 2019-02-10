قرر المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، المشاركة في إضراب تكتل نقابات التربية، المقرر الإعلان عن تاريخه خلال اجتماع اليوم، للمطالبة برفع التضييق عن حق ممارسة العمل النقابي واسترجاع حقوق الأساتذة الذين تعرضوا للتعسف، حسب "كناباست" والحفاظ على مكاسب مستخدمي القطاع.

عقدت نقابة "كناباست"، دورة استثنائية لمجلسها الوطني، بحضور ممثلي أربعين ولاية لدراسة الأوضاع التي يعيشها القطاع حاليا ومناقشة محتوى محاضر الولايات وتحديد استراتيجية الآفاق المستقبلية.

واستنكر المجلس، في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، "تعنت" وزارة التربية في تغاضيها عن التجاوزات والتعسفات الحاصلة في حق العديد من الأساتذة وممثليهم فى الولايات، على غرار ما يحدث في ولايتي قالمة وغليزان، إضافة إلى رفض منح التراخيص بعقد المجالس الولائية في جل الولايات.

وتمسكت النقابة بحق الأستاذتين محل تحويل "تعسفي غير قانوني" و"تحرش" إداري في مديرية التربية الجزائر وسط والمطالبة بإعادتهما لمنصبيهما دون قيد أو شرط، وشجبت التصريحات الصادرة عن وزارة التربية بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية التضامنية، ومحاولاتها المساس بفلسفة التوازي في القانون الأساسي الخاص لأسلاك قطاع التربية الوطنية.

موازاة مع الرفض القاطع لكافة الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية لأجل تقليص السلطة البيداغوجية للأستاذ، وتمييع قرارات المجالس البيداغوجية والتربوية المختلفة، منددة بالقرارات الفردية والانفرادية الصادرة من طرف الوصاية في عديد القضايا دون إشراك الشريك الاجتماعي في مناقشتها وإعدادها.