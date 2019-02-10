أفاد حزب طلائع الحريات أن “إعلان السلطة السياسية القائمة في البلاد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، تكون قد اتخذت قرارا غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنخره”.

وأشار الحزب، في بيان، إلى أننا “الآن مجددا في تحويل جديد للإرادة الشعبية وانتهاك خطير للدستور من خلال تقديم مرشح في وضع صحي يتنافى وأعباء منصب رئيس الجمهورية”. وتابع: “إننا أمام تمرير بالقوة مثل ذلك التمرير الذي مكن في سنة 2008 من كسر حاجز تحديد العهدات الرئاسية وجعل من العهدة الثالثة، عهدة زائدة كما كانت العهدة الرابعة وكما ستكون، لا محالة، العهدة الخامسة المعلن عنها”.

وأوضح حزب بن فليس: “العهدة الخامسة تعني الجمود والركود وستستمر قوات غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية والتصرف والنطق باسم رئيس الجمهورية. وإن أولئك الذين اتخذوا هذا القرار لا يهتمون إلا بمصالحهم وامتيازاتهم، إنهم يخاطرون باستقرار وأمن البلاد بإنكارهم للتطلعات المشروعة للأغلبية الساحقة للجزائريين في التغيير”.