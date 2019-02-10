قررت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) رفع العقوبة عن نادي الاسماعيلي المصري وسمحت له بالعودة مجددا الى منافسة رابطة الافريقية، حسبما أعلن عنه النادي مساء اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد تقدم ادارة "الدراويش" بطعن ضد قرار الهيئة القارية بإبعاد التشكيلة من المنافسة الافريقية, إثر رشق انصار الفريق المصري أرضية الميدان خلال المباراة التي جمعت الاسماعيلي بالنادي الافريقي التونسي, عندما كانت النتيجة لفائدة الضيوف (2-1) واعلان الحكم عن توقفها في الدقيقة 84, لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة عن رابطة الابطال الافريقية.

ويذكر ان الاسماعيلي كان قد خسر لقاءه في الجولة الاولى امام مضيفه تي بي مازيمبي (0-2) قبل ان يسقط على ميدانه امام الافريقي (2-1), غير ان التشكيلة المصرية تبقى منقوصة من لقاء أمام ممثل الجزائر شباب قسنطينة.

وعلى اثر ذلك, يتصدر شباب قسنطينة المجموعة الثالثة ب6 نقاط من مجموع لقاءين متبوعا بتي بي مازيمبي (6 ن- 3 مباريات), ثم النادي الافريقي (3 نقاط - 3) مباريات اما الاسماعيلي فيتذيل الترتيب دون رصيد بمباراتين.