صدق أو لا تصدق، أن مديرية ولائية للحماية المدنية في ولاية ساحلية بالشرق الجزائري، تفتقر للأنترنت، عكس الإدارات المحلية الأخرى التي تتوفر على هذه الخدمة. وقد أكد هذا الأمر، في عدة مرات، مسؤول بالحماية المدنية، وقال إن وسيلة الاتصال هذه غير متوفرة حتى في خلية الاتصال، ما صعب من عمل المديرية في تبليغ المعلومة، خاصة مع وسائل الإعلام، عكس ما تتعامل به العديد من الإدارات الرسمية. واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن مكتب المدير هو الوحيد المزود بشبكة الأنترنت. فهل للأمر علاقة بالتقشف في المال أم في المعلومات؟