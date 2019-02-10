كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن اتفاق تعاون سيتم إمضاؤه بالتعاون مع سفارة هولندا بالجزائر, في مجال تسيير النفايات.



وفي كلمة لها خلال افتتاح أشغال اجتماع حول تسيير النفايات, قالت الوزيرة أن "هذا اللقاء يندرج في إطار اتفاق التعاون الذي سيتم إمضاؤه قريبا بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسفارة هولندا و الذي سيخص محور جد هام بشأن تسيير النفايات".



وأوضحت الوزيرة بخصوص الاتفاق الذي ستتكفل الوكالة الوطنية للنفايات بتجسيده، أنه سيتم عن طريق تبادل الخبرات والتشاورات في مجال تسيير النفايات, بهدف تحديد إمكانيات التعاون والتعرف على المؤشرات الخاصة بها في إطار شراكة رابح-رابح".



من جهة أخرى, شدد سفير هولندا, السيد روبرت فان أمبدن, الذي حضر هذا اللقاء، على إرادة بلده في تعزيز التعاون مع الجزائر لذي "سيتطور أكثر سيما بعد انعقاد الدورة الـ3 للجنة التعاون الاقتصادية و التكنولوجية المختلطة بين الجزائر و هولندا يومي 8 و 9 ماي 2018 تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل و نظيره الهولندي, ستاف بلوك.



تجدر الإشارة إلى أن خبراء هولنديون في مجال تسيير النفايات حضروا هذا اللقاء و قدموا تجارب بلدهم الذي أثبت نجاحه في هذا الشأن.