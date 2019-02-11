ألقي القبض على الشخص المشتبه به بارتكاب عملية سطو على محل مجوهرات ببريان ( 45 كلم شمال غرداية)، أمس الأحد في حالة تلبس، واسترجعت المجوهرات المسروقة بفضل يقظة ومساهمة السكان، كما أفاد اليوم الإثنين بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية غرداية.

وتشير المعلومات الأولية للتحقيق في القضية إلى أن هذا الشخص (25 سنة) كان قد تسلل إلى منزل غير آهل مجاور لمحل المجوهرات دون أن يثير انتباه الجيران، مثلما أوضح ذات البيان.

و فور دخوله المنزل، قام بإحداث ثقب في جدار وذلك من أجل الولوج إلى المحل، غير أن ضجيج الحفر أثار فضول بعض المواطنين من بينهم شقيق المجوهراتي، حيث تمكنوا من تطويق المحل قبل إبلاغ عناصر أمن دائرة بريان .

وسمحت عملية اقتحام عناصر الأمن للمحل بالقبض عليه في حالة تلبس، والذي كان ملثما ومرتديا قفازات وكانت بحوزته حقيبة مملوءة بالمجوهرات بقيمة 10 ملايين دينار بالإضافة إلى مبلغ مالي يقارب 34.460 دج.

وسيتم إحالة المشتبه به أمام الجهات القضائية لدائرة الاختصاص، يضيف نفس المصدر.