عقوبات قاسية تنتظر الإسماعيلي بعد عودته
رياضة
11 فبراير 2019 () - ف.ن/ وكالات
من المتوقع أن يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) العقوبات البديلة ضد الإسماعيلي المصري بعد قبوله الاعتراض المقدم من قبل النادي وعودة الفريق مرة أخرى لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 – 2019.
وكشف نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي لصحيفة الشروق المصرية: إن العقوبات ستعلن عنها لجنة العقوبات في وقت لاحق ومن المتوقع أن تكون اللعب خارج ملعب الإسماعيلية، والحرمان الجماهيري في مباراتين من مباريات الفريق في البطولة بالإضافة لعقوبات مالية وإدارية أخرى .
وأضاف أنهم بصدد إعداد مذكرة لتقديمها إلى لجنة الانضباط في الكاف لتأكيد على حقهم في استرداد المكافأة المالية الأخرى بالحصول على 550 ألف دولار بعد التأهل لدور المجموعات .