من المتوقع أن يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) العقوبات البديلة ضد الإسماعيلي المصري بعد قبوله الاعتراض المقدم من قبل النادي وعودة الفريق مرة أخرى لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 – 2019.

وكشف نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي لصحيفة الشروق المصرية: إن العقوبات ستعلن عنها لجنة العقوبات في وقت لاحق ومن المتوقع أن تكون اللعب خارج ملعب الإسماعيلية، والحرمان الجماهيري في مباراتين من مباريات الفريق في البطولة بالإضافة لعقوبات مالية وإدارية أخرى .

وأضاف أنهم بصدد إعداد مذكرة لتقديمها إلى لجنة الانضباط في الكاف لتأكيد على حقهم في استرداد المكافأة المالية الأخرى بالحصول على 550 ألف دولار بعد التأهل لدور المجموعات .