أكد المدير العام للجزائرية للمياه إسماعيل عميروش أن نسبة الربط بالشبكة الوطنية للمياه الصالحة للشرب تقدر بـ 98 % على طول أكثر من 130 ألف كم من القنوات الخاصة بإنتاج وتوزيع المياه .

وقال عميروش لدى نزوله ضيفا في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الجزائرية للمياه تقوم بتسيير وإنجاز وتجديد الشبكات بمشاركة المديريات الولائية عبر القطر الوطني مشددا على العناية التي توليها المؤسسة لضمان نوعية جيدة للمياه عبر 85 مخبرا في محطات التصفية و44 مخبرا على مستوى كل وحدة ولائية لمراقبة نوعية المياه.

وفي إطار البرنامج المسطر بين وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحويل التسيير للجزائرية للمياه وبعد إدماج 195 بلدية العام المنصرم سيتم حسب ضيف الأولى إدماج 200 بلدية خلال 2019 على أن يتم إدماج 163 أخرى في 2020 .

وفي هذا السياق، أشار ذات المتدخل، إلى المستوى الهام الذي بلغه استخدام تكنولوجيات مراقبة النوعية في التسيير عن بعد لمعظم محطات التصفية والضخ وآبار الإنتاج، أضف إلى ذلك برنامج التكوين الذي يستهدف الموارد البشرية في كل الاختصاصات .