سّلم الإرهابي المسمى "بوغزلة أحمد محمد"، نفسه، أمس الأحد، للسلطات العسكرية بعين أمناس، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين.

وقال البيان أن الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017، كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

وأضافت الوزارة أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود الجزائرية المالية بأدرار، كشفت مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة تتمثل فيما يلي :

– (01) بندقية قناصة مع جهاز التسديد ومخزن ذخيرة.

– (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف مع مخزن ذخيرة.

– (13) قذيفة هاون عيار 82 ملم.

– (05) صمامات للقذائف الصاروخية BM-21، عيار 122 ملم.

– (03) صمامات هاون عيار 82 ملم.

-(01) علبة حشوات دافعة للهاون عيار 82 ملم.

– بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات (206 طلقة).

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.