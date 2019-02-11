قال الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام بعض المؤشرات عن فحوى التعديل الدستوري الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة أمس في رسالة ترشحه.

نزل الطيب لوح ضيفا على "فوروم" الإذاعة اليوم، أعطى خلاله بعض التفاصيل عن تعديل الدستور المزمع إجراءه في حال فوز الرئيس بعهدة خامسة.

في البداية قال وزير العدل أن التعديل لن يمس بالثوابت الوطنية، ولكن بالمقابل إن اقتضت الضرورة بناء على مقترحات التشكيلات السياسية المشاركة يمكن الذهاب إلى تعديلات عميقة.

ولم يستبعد المتحدث أن تناقش الندوة الوطنية الشاملة منح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية.

وفي سياق منفصل، قال ضيف الإذاعة الوطنية أن المنظومة الضريبية في الجزائر بحاجة إلى مراجعة لتحقيق العدالة والمساواة بين الجزائريين.