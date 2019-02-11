كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق.

ويعتبر صلاح، حاليا، من أفضل اللاعبين في عالم الكرة، بعدما بصم على أداء استثنائي منذ الموسم الماضي.

وقال المصدر إن رونالدو و"قادة" النادي منحوا إدارة يوفنتوس الموافقة من أجل الشروع في التفاوض مع ليفربول ولاعبه صلاح، البالغ من العمر 26 عاما.

وتابع "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون أورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".