يأكل سكان العالم أكثر من 2.7 مليار رأس من الحيوانات والماشية سنوياً، حسب تقديرات منظمة الغذاء العالمي.

وحسب تلك التقديرات، فإن الخنزير أكثر الحيوانات حضورا على موائد الطعام. ففي تقرير يعود إلى عام 2014، كشفت المنظمة أن العالم يستهلك 1.5 مليار خنزير سنوياً.

ويزداد الطلب العالمي لاستهلاك الخراف، إذ يذبح منها 545 مليون خروفا سنوياً.

ومنذ مطلع التسعينيات استطاعت لحوم الماعز إثارة شهية البشر أكثر من لحوم الأبقار، إذ يذبح منها الآن 444 مليون من الماعز سنويا، مقابل 300 مليون رأس من الأبقار والعجول.

وعلى صعيد استهلاك لحوم الأسماك، من الصعوبة تحديد أعدادها، ولكن تشير المنظمة في تقرير آخر إلى أن الكميات تقدر بـ150 مليون طن، حسب أرقام تعود لعام 2016.

وعلى صعيد الإنتاج فالصدارة للحوم الدواجن، والتي قدرت كمياتها بـ 123 مليون طن في 2018، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو.

وزاد إنتاج لحوم الدواجن لتتفوق على لحوم الخنزير التي تقدر بـ 120 مليون طن.

وجاءت لحوم البقر والعجل في المرتبة الثالثة في الإنتاج، إذ تقدر كمياتها بـ 72 مليون طن ، فيما قدرت لحوم الخراف والماعز الأقل إنتاجا بـ 14.8 مليون طن في 2018.

وحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي، تضاعف الطلب على اللحوم ثلاث مرات خلال نصف قرن رغم أن عدد سكان العالم ازداد بنحو الضعف.