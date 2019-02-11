أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة ظهر اليوم الاثنين بإيداع شقيق البرلماني الحبس المؤقت بمركز إعادة التربية بتيجلابين ومواصلة التحقيق في قضية العثور على أزيد من كيلوغرام من الكوكايين في احدى الحاويات..

وكشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لبومرداس بأن الدرك يواصل التحقيق لكشف كل المتورطين.

للعلم فإن المتهم الرئيسي هو صاحب الميناء الجاف وصاحب الشحنة، حيث تم العثور منذ أيام قليلة على كمية هامة من الكوكايين بحاوية بالميناء الجاف بخميس الخشنة.