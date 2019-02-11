ذكّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الإثنين في بيان لها أن أنجع طريقة للوقاية ضد الأنفلونزا الموسمية هي التلقيح مع التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية التي تسمح بالحد من انتقال فيروس الأنفلونزا.

وجاء في البيان أنه على الرغم من أنها تبدو غير خطيرة إلا أن الأنفلونزا الموسمية تصيب الآلاف من الأشخاص بالجزائر وتقتل سنويا العشرات من المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تأكيد"ست (06) حالات معقدة للأنفلونزا الموسمية مع تسجيل ثلاث (03) وفيات إلى غاية 10 فيفري 2019".

وأوضح ذات المصدر أنه يمكن للأنفلونزا أن تكون مميتة خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين أكثر للخطر كالأشخاص المسنين (+65 سنة) وكذا البالغين والأطفال المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل (كل فترة الحمل).

وفي هذا الإطار، توصي وزارة الصحة بتجنب ملامسة الأشخاص المصابين خاصة بالنسبة للحوامل مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول كحولي وكذا تغطية الأنف في حال السعال والعطس مع استعمال مناديل ورقية ذات الاستعمال الواحد ورميها وكذا الاتصال بالطبيب المعالج في حال ظهور أعراض الأنفلونزا (حمى، سعال، تشنجات، تعب).

أما بخصوص التلقيح ضد هذا المرض الموسمي أكدت الوزارة أنه "متوفر حاليا" كما أن فترة التلقيح لا تزال جارية "، مضيفة أنه "نظرا للوضعية الوبائية على مستوى البلدان المجاورة فإن جهاز التكفل بالحالات المعقدة للأنفلونزا الموسمية يبقى ساريا".