تحتقل شركة غوغل اليوم بالذكرى ميلاد ماري منيب الـ 114، وذلك من خلال شعار احتفالي خاص Google Doodle يظهر على صفحتها الرئيسية للبحث، في كل من مصر والسعودية والجزائر وليبيا والمغرب والعراق وعمان.

وقالت غوغل أن الشعار الاحتفالي من تصميم الفنان الشناوي من القاهرة، والذي يحتفي من خلاله بحياة ماري منيب وأعمالها، والتي تعتبر من أبرز الممثلات في تاريخ السينما المصرية.

وولدت ماري منيب في مثل هذا اليوم من عام 1905 في العاصمة السورية دمشق باسم ماري سالم حبيب نصر الله، ثم انتقلت مع عائلتها إلى منطقة شبرا بمصر، ولمساعدة عائلتها، عملت ماري منيب كراقصة في منتزه روض الفرج قبل أن تشارك في المسرحيات كوجه جديد.

وانضمت منيب في ثلاثينيات القرن الماضي إلى فرقة الريحاني التي أسسها الفنان الكبير نجيب الريحاني، ثم شاركت في ما يقرب من 200 فيلم سينمائي خلال الأربعينيات والخمسينيات و الستينيات، واشتهرت بدور الحماة، ويعتبر دورها في أفلام حماتي ملاك والحموات الفاتنات وحماتي قنبلة ذرية الأبرز في مسيرتها الفنية الطويلة.

توفت منيب Mary Mounib في 21 جوان عام 1969 في القاهرة عن عمر 63 عاما.