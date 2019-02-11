صرح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الإثنين بالبويرة " أن الدولة بصدد جعل هذه الولاية من وسط الوطن قطب امتياز صناعي لما تزخر به من مؤهلات وأراضي هائلة " .

وأوضح الوزير على هامش تفقده العديد من المنشآت الصناعية بمنطقة النشاطات الجديدة ببلدية وادي البردي بجنوب مقر ولاية البويرة في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى هذه الولاية " نتوقع أن نجعل من ولاية البويرة وبالنظر لما تزخر به من قدرات فلاحية هائلة سيما منها المنتجات ، إلى جانب قدرات أخرى عديدة في مجال التحويل، قطب صناعي إنتاجي للإستجابة لطلب الصناعة الوطنية المتزايد بخصوص المواد الأولية ".

وأشار إلى أنه " يمكن استغلال مصنع الأدوية الصيدلانية "بيو –فارم" بدءا من هذه السنة بعد استكمال الروتوشات الأخيرة، وذلك بهدف تلبية الحاجيات الوطنية من الأدوية". "ويستجيب إنتاج المواد الصيدلانية والأدوية محليا لتخفيف فاتورة الإستيراد و محاولة التصدير نحو الدول الأخرى "، يضيف الوزير.

وتلقى وزير الصناعة والمناجم بموقع مصنع الجير ببلدية العجيبة 20 كلم شرق ولاية البويرة معلومات وافية حول مدى فعالية هذا المشروع الصناعي الذي انطلق منذ سنتين وقدرت طاقة إنتاجه بواحد (1) مليون طن من الجير سنويا ، وأن هذا المصنع يدعم قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الحيوية المستعملة بالبناء ونحن حاليا نعمل على أن نصدر نحو الخارج، وتوقعاتنا تشير إلى تصدير 2 مليون طن من الجير خلال2020 نحو شركائنا في الخارج " ، حسب الوزير .