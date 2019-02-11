جيلالي سفيان: لم يعد هنالك أمل في التغيير
أخبار الوطن
11 فبراير 2019 () - الخبر أونلاين
صرح اليوم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فياسبوك" أن السلطة تهين الشعب الجزائري و ذلك بفرضها للرئيس الحالي العاجز صحيا على القيام بالمنافسة و بالحملة الانتخابية. و أضاف أنه لم يعد هنالك أمل بالنسبة للذين يريدون التوصل إلى التغيير عن طريق الصندوق، و أن الجزائر دخلت في مرحلة تتميز بالاضطرابات، بالمواجهات و بالانزلاق الأمني.
هاجم سفيان جيلالي الحكام الحاليين الذين ارتكبوا،حسبه، خطأ ستكون عواقبه خطيرة. كما حملهم المسؤولية المطلقة على الوضع الحالي.