صرح اليوم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فياسبوك" أن السلطة تهين الشعب الجزائري و ذلك بفرضها للرئيس الحالي العاجز صحيا على القيام بالمنافسة و بالحملة الانتخابية. و أضاف أنه لم يعد هنالك أمل بالنسبة للذين يريدون التوصل إلى التغيير عن طريق الصندوق، و أن الجزائر دخلت في مرحلة تتميز بالاضطرابات، بالمواجهات و بالانزلاق الأمني.

هاجم سفيان جيلالي الحكام الحاليين الذين ارتكبوا،حسبه، خطأ ستكون عواقبه خطيرة. كما حملهم المسؤولية المطلقة على الوضع الحالي.