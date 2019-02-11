توفي 66 شخصا و أصيب 192 آخرون بجروح في هذه الحوادث الناجمة أساسا عن نقص التهوية والعزل السيئ للشبكة الداخلية وعدم مطابقة الأجهزة المستعملة.

وفي هذا الشأن، طلب عدة ممثلي جمعيات حماية المستهلك من الحكومة التدخل لمواجهة تضاعف "المآسي" الناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون.

وفي هذا السياق، طلب الأمين العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك وبيئته حمزة بلعباس وضع كواشف لأحادي أكسيد الكربون على مستوى كامل السكنات وتخصيص زيارة مراقبة مطابقة المنشآت الغازية بمعايير الأمن على مستوى المنازل.

ومن جهته، طلب رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك)، محمد عيساوي، اللجوء تلقائيا إلى العدالة عند وقوع أي حادث بسبب الغاز قصد تحديد مسؤولية كل متدخل.

ولدى إجابته عن انشغالات جمعيات حماية المستهلك، دعا وزير الطاقة إلى تنظيم حملات تحسيسية أكثر فاعلية، معربا عن مساندته لفكرة الزيارات المنتظمة من أجل مراقبة مدى مطابقة المنشآت الغازية.

كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك، معتبرا أن "بعض السلوكات البسيطة بإمكانها أن تساهم في الاستهلاك الحسن والحفاظ على هذا المكسب بطريقة أفضل وبالتالي في تسيير أنجع للموارد وتوجيه الاستثمارات نحو المرافق الطاقوية الأكثر استهلاكا لتحسين نوعية الخدمات والاقتصاد في التكاليف".

وقال قيطوني أن قطاعه بصدد إعداد برنامج تحسيسي وتوعوي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة ظاهرة تبذير الطاقة.