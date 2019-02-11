سجلت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، فرع مجمع سونلغاز خسارة فاقت 11 مليار دج سنة 2018 بسبب الغش لاسيما من خلال الربط غير القانوني بشبكتها الكهربائية، حسبما ورد في حصيلة للشركة عرضت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة.

وأشارت الحصيلة التي عرضت خلال لقاء نظمته لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مع جمعيات حماية المستهلك بحضور وزير الطاقة مصطفى قيطوني إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المغشوشة قدرت بـ 2.430.5 ميغاواط/الساعة مسببة خسارة مالية قدرت بـ 11.182 مليار دج. تعود هذه الخسارة أساسا إلى انجاز خطوط ربط غير قانونية بشبكة الكهرباء والتلاعب بعدادات الطاقة وكذا الطرق الهادفة إلى التقليص الجزئي أو الكلي للطافة المستهلكة فعلا. وأشار ممثلو الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز إلى أنه تم إيداع 20.555 شكوى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب الغش.

وفيما يتعلق بالاعتداء على المنشآت (عدم احترام مسافة الأمن بين البنايات والمنشآت الكهربائية والغازية)، أحصت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ما لا يقل عن 14.082 منشأة كهربائية تعرضت للتخريب و9.232 منشاة غازية تعرضت للتخريب. ومن جهة أخرى تم تسجيل 2.688 اعتداء من طرف الغير على الشبكة الكهربائية بسبب أشغال انجاز بالقرب أو تحت الخطوط الكهربائية وذلك على المستوى الوطني. وتسببت هذه الاعتداءات في 19 حادثا سجل خلال سنة 2018، حسب نفس المعطيات. أما عن الاعتداءات من طرف الغير على قنوات الغاز، فقد قدرت سنة 2018 بـ 5.768 اعتداء تسبب في 76 بالمائة من الحوادث المسجلة خلال نفس السنة.