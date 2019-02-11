ندد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، بـ”تصرفات” مديرية الشؤون الدينية لولاية سعيدة التي “تطالب الأئمة كل يوم أحد بالحضور إلى مقر المديرية التي تبعد عنها بعض المساجد بـ90 كلم، لا لشيء إلا من أجل دفع محضر التبرعات ليوم الجمعة، حتى أن بعض الأئمة من كبار السن يسابقون الزمن عبر وسائل النقل ليصلوا إلى المديرية قبل العاشرة صباحا، لأن الوصول بعد تلك الساعة قد يعرضهم لاستقبال سيئ”. وتساءل غول، عبر حسابه في الفايسبوك: “وإذا كان الإمام هو من يجلب المحضر إلى المديرية فما هو دور الجمعيات الدينية؟ أليست مخولة بكل ما تعلق بالجانب المالي قانونا؟ أم أنها منشغلة في كثير من الأحيان بالوشايات وتدبير المكائد للأئمة بمختلف رتبهم؟”.