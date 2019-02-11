تضاربت التصريحات وتباينت الأرقام بين الإدارة في ولاية ميلة، على رأسها الوالي، وبرلمانيي الأرندي حول البطالة، حيث قدم الوالي أدنى نسبة وقدرها بـ6 بالمائة، بينما رد نائب من الأرندي في تدخله بالبرلمان بالقول إن النسبة تتجاوز 40 في المائة، مؤكدا أنها الحقيقة. وفي الوقت الذي بشر الوالي الجميع بأن ولاية ميلة تكاد تكون بلا نسبة بطالة، حتى أنها تحولت إلى قبلة لشباب الولايات المجاورة بحثا عن لقمة العيش، يناقض النائب ذلك بالقول إن شباب ميلة هجروها نحو الولايات الأخرى هروبا من جحيم البطالة. فأرقام من هي الصحيحة؟