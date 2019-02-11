وقع مجمع سوناطراك اليوم الإثنين بالجزائر عقدا مع الشركة الهندية "لارسن تيربو للمحروقات" و ذلك لتطوير حقول غازية بالجنوب الغربي للبلاد.



وتم امضاء هذا العقد المبرم بصيغة "هندسة و تموين وانجاز" من طرف المدير المركزي للهندسة وتسيير المشاريع بشركة سوناطراك فايز زان والرئيس المدير العام للشركة الهندية سبرامانيان سارما بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

و أوضح السيد زان أن العقد يتضمن انجاز ثلاثة منشآت لمعالجة و ضغط الغاز لضمان انتاج حوالي 11 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.



فضلا عن ذلك سيسمح هذا العقد وقيمته 122 مليار دينار بتطبيق نظام النموذجة وذلك عن طريق استخدام نظام الوحدات النموذجية ( تجهيزات قابلة للنقل) مع ترقب استلام المنشآت الثلاثة بحلول يونيو 2024، حسب ذات المسؤول .



وسيتم ضخ الكميات المنتجة من الغاز عبر هذه المنشآت الجديدة في قناة المد "جي أر 7 " في شبكة النقل عبر الأنابيب.

وبالتطرق لاستراتيجية انجاز هذه المنشآت قال رئيس المشروع مسعود عبد الحكيم إن الأمر يتعلق بتطبيق نظام النموذجة وذلك عن طريق استخدام نظام الوحدات النموذجية ( تجهيزات قابلة للنقل) حتى تعطي حركية أكثر أثناء نقل النماذج مستقبلا نحو مواقع اخرى تقليص الوقت قدر المستطاع لمدة اشغال البناء والنمذجة وكذا التكلفة وتسهيل الصيانة وتبديل قطع الغيار اثناء الاستغلال. ويتضمن العقد ايضا الدراسات والتموين واستلام المعدات فضلا عن اشغال الانجاز والتركيب في المواقع المذكورة أنفا إلى جانب إجراء تجارب الوضع حيز الخدمة و متابعة التخصص المهني لعمال صاحب المشروع والمساندة التقنية عند عمليات الاستغلال.

وذكر رئيس المشروع أن وحدات المعالجة هي نماذج بقدرة 2 مليون متر مكعب يوميا. وتتضمن المنشآت وحدة لاستقبال الغاز الخام ووحدة للفصل ووحدة لضغط الغاز وأخرى لإزالة الزئبق من الغاز وأخرى لتجفيفه.

للتذكير فإن هذه الحقول تتواجد بجنوب غرب الجزائر بولايات أدرار وغرداية والبيض. وسيتم إقامة المنشآت المستقبلية لمعالجة وضغط الغاز بولاية أدرار بالنظر إلى تركز الحقول بهذه المنطقة. وسيبلغ معدل الإنتاج السنوي للمشروع حوالي 4 مليار م3 من الغاز المباع خلال السنوات الثمانية الأولى.

وفي كلمة له خلال مراسيم التوقيع، شدد ولد قدور على أهمية هذا المشروع لاسيما وأن المجمع يعمل على تطوير قطاع الغاز أكثر فأكثر. كما أشار إلى أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار استراتيجية المجمع (أس. أش 2030) الرامية إلى احتلال المراتب الـ 5 الأولى للشركات العالمية، إنما "يوضح أن البلد له عديد الإمكانات في مجال الغاز" يتحلى المجمع اليوم بحيوية كبيرة ترجع إلى ديناميكية موظفي سوناطراك الذين أبدوا تغييرا في سلوكاتهم وفي طريقة عملهم، يضيف المسؤول.

وخلال ندوة صحفية نشطها عقب مراسيم التوقيع، ذكر الرئيس المدير العام لسوناطراك بالاستراتيجية (أس.أش 2030) التي لا تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز فحسب وإنما زيادة قدرات تسويقه أيضا.