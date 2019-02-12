انطلقت أمس الإثنين عملية الفحص الطبي للفائزين في قرعة الحج لموسم 2018 /2019 بقسنطينة والمقدر عددهم بأكثر من 1100 شخص.

وكشف مدير المؤسسة العمومية الجوارية "بشير منتوري" بحي الدقسي، ربيع ولباني، لوكالة الأنباء الجزائرية أنه سيتم هذه السنة إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الحج و كذا عملية التلقيح ضد الكزاز والخناق والتهاب السحايا، بالإضافة إلى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية بالعيادة المتعددة الخدمات لحي بومرزوق التابعة للمؤسسة العمومية الجوارية "بشير منتوري" مشيرا إلى أن مديرية الصحة و السكان قد قررت إجراء العمليتين معا في نفس الهيكل.

وقد تم تخصيص لهذه العملية طاقمين طبيين يضم كل منهما طبيبا عاما ومختصين في كل من الأمراض الصدرية و الأمراض العقلية وأمراض الغدد و ثلاثة شبه طبيين لإجراء مختلف الفحوصات الطبية والجسدية والعقلية للفائزين في قرعة الحج.