أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، عن فتح مواقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لتقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنت لفائدة التلاميذ الذين سيخوضون امتحانات البكالوريا المقبلة، ابتداء من 19 فبرايرالجاري.

وكتبت الوزيرة على صفحتها الخاصة بموقع "فايسبوك" أنه سيتم " فتح مواقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لتقديم الدعم المدرسي عبر الأنترنت لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي" وأن "استلام حسابات الدخول من الثانوية سيكون ابتداء من 19 فبراير الجاري عبر الموقع soutien-scolaire.onefd.edu.dz وموقع مواضيع وحلول امتحانات البكالوريا السابقة onefd.edu.dz/bac.html".