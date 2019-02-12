أفادت تقارير صحفية، بأن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع الصربي لوكا جوفيتش، مهاجم ينتراخت فرانكفورت وهداف البطولة الألمانية حاليا، للانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو القادم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة توصل لاتفاق لضم الصربي لوكا جوفيتش البالغ من العمر 21 عاما، مهاجم ينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة. وتوقعت تقارير أخرى، أن يصل سعر انضمام اللاعب الصربي إلى البلوغرانا لـ 50 مليون أورو.

ويتصدر جوفيتش، جدول ترتيب هدافي البطولة الألمانية برصيد 14 هدفا بعد مرور 21 جولة من عمر البوندسليغا.