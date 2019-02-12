وقعت شركة المياه و التطهير الجزائر "سيال" وبريد الجزائر، أمس الاثنين بالعاصمة، على اتفاق إطار يسمح لسيال بالاستفادة من خدمات بريد الجزائر من أجل تحسين نوعية خدمة الزبائن.

وعقب التوقيع على الوثيقة، أوضح مسؤول قسم المناجمنت، على هامش الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة "أس.إي.أو.أو بولوتاك 2019"، بحضور وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ووزيرة البريد والاتصالات اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن "هذا الاتفاق يشمل جملة من الخدمات تقدمها مؤسسة بريد الجزائر، بحيث ستسمح إضفاء نوعية أكثر على خدمة الزبون وتسيير الزبائن". وستضع مؤسسة بريد الجزائر خدماتها تحت تصرف مؤسسة سيال شيئا فشيئا بالنظر لمخطط عملها على المدى المتوسط والمدى البعيد حسب الأولويات.

وتشمل هذه الخدمات التكفل بطرود مؤسسة سيال، تسديد فواتير سيال على مستوى المؤسسات البريدية، دفع الفواتير على الأنترنت بواسطة بطاقة الدفع لبريد الجزائر وتسديد فواتير سيال عن طريق تطبيق بريد الجزائر "بريدي موب". كما يشمل الاتفاق تسديد فواتيرر سيال عبر الموزعات الآلية ونهائيات الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر الموضوعة تحت تصرف مصالح مؤسسة سيال.