كشفت التحقيقات الميدانية التي قامت بها لجنة ضبط الكهرباء والغاز بسونلغاز، أن المدافئ المستوردة التي تفتقر إلى معايير السلامة هي سبب حوادث اختناق الغاز في المنازل .

وأكد رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز عبد القادر شوال في تسجيل للقناة الأولى، أن التحقيقات تشير إلى أن " المدافئ المستوردة هي سبب حوادث الغاز.

وأضاف " لا نملك سلطة لتفعيل التحقيق إلا أننا نستطيع تكثيف التحسيس من خلال وسائل الإعلام لا سيما في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية كما يمكننا استهداف التلاميذ ليكونوا هم حلقة الوصل بيننا وبين أوليائهم".

وكان المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي قد أعلن الأحد عن ارتفاع رهيب في حالات الوفاة بسبب حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون حيث وصلت الحصيلة منذ بداية العام الجاري إلى 69 وفاة وانقاذ 775 شخصا من موت محقق.

فيما أشارت حصيلة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز إلى وقوع 94 حادثا سنة 2018 بسبب الاستعمال السيئ للغاز من استنشاق الغازات المحروقة وانفجارات بسبب تسربات للغاز .

ودعا بلعباس حمزة الأمين العام للمنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك لتبني جهاز كاشف المونوكسيد للحد من التسربات وقال في تصريح للقناة الأولى "من بين الحلول التي نراها ناجعة للتقليل من حوادث الاختناق هي وجوب وجود كاشف للمونوكسيد في كل بيت وتخصيص دوريات لتقنيي سونلغاز من أجل الوقوف على كيفية ربط الجهاز بشبكة الغاز وفتحات التهوية بشكل منتظم ".

كما طلب رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك محمد عيساوي اللجوء تلقائيا إلى العدالة عند وقوع أي حادث بسبب بالغاز قصد تحديد مسؤولية كل متدخل.