أقدم ملثمون يجهل عددهم في حدود العاشرة والنصف من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، على مباغتة عمال قاعة شاي تقع بحي تاكبو على الجهة الجنوبية لشارع جيش التحرير وسط عاصمة ولاية المدية.

وأفادت مصادر "الخبر"، أن الملثمون أقدموا على تكبيل ثلاثة عمال باستغلال خلو المكان من الزبائن، وقاموا بصب البنزين على أفرشة القاعة وإضرام النار بها مما تسبب في إصابة اثنين بحروق متفاوتة، وخسائر مادية جسيمة بإتلاف كل تجهيزات وأثاث القاعة، بحسب بيان لمصالح الحماية المدنية التي تدخلت وحدتها الرئيسية لإطفاء الحريق.

وفيما ربطت مصادر قريبة من المكان، أن الجريمة تعود إلى ردة فعل انتقامية ذات علاقة بالنشاط التجاري الممارس بتلك القاعة، فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا للتعرف على حيثيات الجريمة التي تركت ذهولا وسط سكان الحي والكشف عن هويات الفاعلين