نظّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، اليوم الثلاثاء، دورة تأهيل لدبلوماسيين من الجزائر في العاصمة أنقرة.

وذكرت "تيكا"، في بيان، أن دورة التأهيل انطلقت بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية للخارجية التركية، وشارك فيها 10 دبلوماسيين من الجزائر ومثلهم من اليمن.

وخلال الدورة، اطلع الدبلوماسيون على المبادئ العامة للسياسة الخارجية التركية، وعلاقات أنقرة الثنائية مع العواصم الأخرى.

كما تلقى الحضور دروسا حول الدبلوماسية الاقتصادية، وإدارة البعثات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية، وكيفية إجراء المحادثات الثنائية وتوقيع البروتوكولات.