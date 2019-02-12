أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون اليوم الثلاثاء، بولاية تيسمسيلت عن إطلاق خلال الأسبوع المقبل مناقصة وطنية لبسط شبكة الجيل الثالث لمتعاملي الهاتف النقال بالمناطق الريفية والسياحية.

وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على تدشين وكالة تجارية لـ "اتصالات الجزائر" بمدينة ثنية الحد ضمن زيارتها التفقدية إلى ولاية تيسمسيلت أن "سلطة ضبط البريد والمواصلات ستطلق خلال الأسبوع المقبل مناقصة وطنية لبسط شبكة الجيل الثالث لمتعاملي الهاتف النقال لتغطية المناطق ذات الكثافة أقل من ألف ساكن وغيرالمأهولة والمناطق السياحية".

وأبرزت في ذات السياق بأن "هذه المناقصة تندرج في إطار برنامج الصندوق الوطني للخدمة الشمولية الذي تم تفعيله سنة 2018".