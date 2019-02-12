أكدت نتائج استطلاع معهد فرنسي للدراسات أن صناع القرار السياسي والديني والاقتصادي ووسائل الإعلام في دول المغرب العربي لديهم صورة أفضل عن ألمانيا من فرنسا ويعتقدون أنها شريك أفضل للجزائر والمغرب وتونس.

وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات فرنسي وهو (معهد إيمار لقياس الاتجاهات في إفريقيا)، بناء على طلب المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا، أن 45 بالمائة من صناع القرار السياسي والديني والاقتصادي وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في ثمانية بلدان منها المغرب وتونس والجزائر يعتقدون أن ألمانيا هي الدولة التي لديها أفضل صورة في المنطقة متقدمة على فرنسا التي احتلت المركز الخامس بنسبة 21 بالمائة من الأصوات.

واعتبرت محللون أن نتائج هذا الاستطلاع تدق ناقوس الخطر بالنسبة لفرنسا ولموقعها في القارة الإفريقية، وأن تقدم ألمانيا على فرنسا في المنطقة شكل نتيجة مقلقة لفرنسا التي فقدت وضعها الاقتصادي كأول ممول للقارة السمراء لصالح ألمانيا.

وحسب الصحيفة، أظهرت نتائج الاستطلاع تفوق ألمانيا على فرنسا في المناطق الثلاث التي شملتها الدراسة. ففي منطقة المغرب العربي احتلت ألمانيا الصدارة بنسبة 82 بالمائة مقابل 70 بالمائة لفرنسا، وفي وسط إفريقيا 44 بالمائة لصالح فرنسا مقابل 75 بالمائة لألمانيا، وفي غرب إفريقيا 44 بالمائة لفرنسا مقابل 52 بالمائة لألمانيا.