صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطت السعودية إشارات إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها النفطي في مارس المقبل، ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستويات مرتفعة.

وقالت وكالة "رويترز" إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة "فايننشال تايمز" بأن المملكة، أكبر منتج في منظمة "أوبك"، تخطط لخفض إنتاجها الشهر القادم إلى 9.8 مليون برميل في اليوم، من 10.2 مليون برميل يوميا.

كذلك ذكرت "فايننشال تايمز"، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك أن إنتاج السعودية في مارس سيتراجع بنحو 500 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج، الذي تعهدت به في اتفاق "أوبك+"، والذي يبلغ 10.311 مليون برميل يوميا.

وفي البورصات جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 62.85 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.18% عن سعر التسوية السابق.