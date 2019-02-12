صادق القادة الأفارقة على قرار تقرير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول مكافحة الإرهاب والتطرف في إفريقيا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه توجت أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالمصادقة على تقرير بوتفليقة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي قدمه نيابة عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.

وعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، في القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تقرير الرئيس، حيث قال: "إن الإرهاب مس خلال سنة 2018 مزيدا من المناطق في إفريقيا لا سيما في الساحل"، مشددا في ذات السياق على تحكم الجماعات الإرهابية "في الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي خدمة لحملاتها الهادفة إلى نشر التطرف في أوساط الشباب".

كما تحدث الوزير الأول، عن الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتواصل في الانتشار خاصة مع تجار المخدرات، لافتا إلى أن "تلك الشبكات الإجرامية أصبحت توظف لانسحاب الإرهابيين المدحورين في الشرق الأوسط نحو إفريقيا حيث يمثلون تهديدا إضافيا".

وأشار الوزير إلى "التقدم المحقق سواء من الناحية العملياتية لمكافحة الإرهاب أو القانونية و المؤسساتية من أجل قطع الطريق أمام هذه الآفة".

والجدير بالذكر ان "الرئيس بوتفليقة قدم في السنة الماضية أمام قمة الاتحاد الإفريقي مذكرة ترتكز حول سبعة محاور من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف"، مضيفا "بإمكان هذه المذكرة التي صادقت عليها قمتكم أن تكون قاعدة لإثراء مخطط عمل مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في سنة 2004".