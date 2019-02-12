توقع رئيس مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة الجزائريين لطفي بن باحمد، بأن يتم التخلص من الإشكال المتكرر للانقطاع في العلاج بسبب ندرة الأدوية بفضل ورقة الطريق التي أنجزها الفاعلون في إنتاج وتوزيع الأدوية بالجزائر الأسبوع الفارط، والتي بدأت وزارة الصحة والسكان بأخذها بعين الاعتبار.

وربط بن باحمد لدى نزوله ضيفا على ضيف التحرير في القناة الثالثة اليوم الثلاثاء، الانقطاعات المزمنة للأدوية المنتجة في الخارج بالتأخر في المصادقة على البرامج الخاصة بالاستيراد وكذلك بمحدودية الحصص الممنوحة للموردين.

وأوضح لطفي بن باحمد، أنه من بين الاقتراحات المتضمنة في ورقة الطريق المقدمة للوزارة الوصية "إمكانية إعادة صياغة برامج الاستيراد لاسيما فيما يتعلق بالكميات المحددة وكذا تعديلها، إن لزم الأمر، وهو الإجراء الذي لاقى موافقة من طرف الوصاية وينتظر تحقيقه في الواقع".

وفي انتظار الشروع في العمل بالتنظيم الجديد المتضمن لكل القرارات، شدد المتحدث على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية بإمكانه أن يغطي احتياجات 90 يوما مع ضمان تزويده بانتظام من أجل تفادي أي انقطاعات.

ومن أجل نجاعة قصوى لهاته الإجراءات أشار لطفي بن باحمد إلى أهمية تطوير وزارة الصحة والسكان لنظام معلوماتي يتيح تحديد حجم النقص في التزود بالأدوية الضرورية لعلاج كل الأمراض.

وكشف رئيس المجلس الأخلاقي للصيادلة أنه ينتظر من الوصاية أن تدرج في قانون الصحة إجراء خاصا بمكافحة الانقطاع والندرة في العلاج والذي يتجاوز أثره السلبي على صحة المرضى، إلى إثارته للقلق في محيطهم وأقاربهم الذين يضطرون للبحث عن أدوية بديلة عند الأطباء أو التجوال بين الصيدليات في محاولة لإيجاد الدواء الأول.