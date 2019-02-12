أكد رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة محمد بطاش اليوم الثلاثاء أن "عملية البحث والتحريات عن "الفاعل" أو "الفاعلين" في قضية مقتل الطالب الجامعي منذ يومين داخل غرفته بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون ما تزال متواصلة لحد الساعة.

وأوضح مراقب شرطة محمد بطاش خلال ندوة صحفية على مستوى المصلحة الولائية للأمن العمومي بباب الزوار لعرض حصيلة نشاطات مختلف وحدات الأمن الولائي للجزائر العاصمة خلال 2018 أن عملية البحث والتحري حول المشتبه فيه أو المشتبه فيهم في قضية مقتل الطالب الجامعي منذ يومين داخل غرفته بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون متواصلة لحد الساعة ولم يتم القبض على من اقترفها.

وأشار إلى أن مصالح أمن ولاية الجزائر قد سخرت منذ وقوع الجريمة كافة الوسائل البحثية البشرية منها والمادية لتوقيف المعتدين في "أقرب الآجال".

وأبرز ذات المسؤول الأمني أن التحقيق ما يزال لحد الساعة مفتوحا لفك خيوط القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا مؤكدا أنه في حال وجود تفاصيل وعناصر جديدة تخص القضية سيتم إعلام وسائل الإعلام في الوقت المناسب .

للتذكير تدخلت مصالح الحماية المدنية بالجزائر العاصمة ليلة الأحد إلى الاثنين الماضيين في حدود الساعة العاشرة والنصف لنقل جثة طالب جامعي وجد ميتا داخل غرفته بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون.

ويتعلق الأمر بالطالب "أصيل بلالطة" في السنة الثالثة جامعي تخصص طب، و يبلغ من العمر 21 سنة.