أعرب رؤساء 13 حزبا اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن انخراطهم في مسعى الرئيس بوتفليقة الرامي لتنظيم ندوة وطنية شاملة، مثمنين ما تضمنته " الرسالة البرنامج" لرئيس الجمهورية التي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسيات 18 افريل المقبل.

وعبر رؤساء هذه الأحزاب في بيان مشترك توج اجتماعهم بمقر حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عن تثمينهم ما تضمنته " الرسالة البرنامج" لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة و خاصة اقتراح تنظيم ندوة وطنية شاملة لرفع التحديات وبناء الجزائر، مؤكدين انخراطهم في هذا المسعى والعمل على إنجاحه".

ورحب المجتمعون في البيان "باستجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمناشدات الشعب الجزائري و مختلف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل 2019 للاستمرار في قيادة البلاد نحو الاستقرار و الأمن والرقي والتقدم". كما أكد المجتمعون استعدادهم التام للمساهمة في إنجاح المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة "بقوة" في "جمع التوقيعات وتنشيط الحملة الانتخابية".

و يتعلق الأمر بالأحزاب التالية: تاج، حركة الإصلاح الوطني، حزب التجديد الجزائري، حزب الخط الأصيل، حزب التضامن الوطني، الجبهة الوطنية الديمقراطية، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، حركة الوفاق الوطني، اتحاد من أجل التجمع الديمقراطي، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو و الحزب الوطني الجزائري.