أصيب مساء اليوم، ما لا يقل عن الـ 24 طالبا جامعيا، في حادث مرور ، بالطريق الرابط بين قلب بلدية عين الرمانة ، و بحيرة الضاية بأعالي تمزقيدة ،إلى الغرب من البليدة.

و أفادت معلومات " الخبر "، أن سائق الحافلة ، والتي كانت تقل طلبة و طالبات ، في رحلة استجمامية إلى بحيرة الضاية ، لم يستطع السيطرة على مركبته ، لتنحدر لمسافة نحو 20 مترا ، و تنقلب ، مخلفة إصابات تفاوتت في خطورتها ، و استدعى الحادث تدخل أكثر من 30 عون إنقاذ ، لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، و تحويلهم على الوحدات الإستشفائية القريبة.