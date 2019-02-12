أدان عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بن حاج، من سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية. ونددّ أيضا بالاعتداء الذي تعرض له المترشح رشيد نكاز في تلمسان، في إطار سعيه لجمع التوقيعات اللازمة.

وأوضح مقري في منشور له على فايسبوك، بأن ما تعرض له بن حاج أو نكاز، هو "تصرفات ظالمة تنافي الأخلاق والمروءة والرجولة، وهي تصرفات حمقاء تزيد في التوتر والاحتقان في زمن أحوج ما نحتاج فيه إلى التآلف والتوافق". وأثنى المرشح للرئاسيات على الرجل الثاني في الفيس، على بن حاج، وقال إن سعيه للترشح "هو دليل قطعي على إيمانه بالعمل السياسي والفعل الانتخابي خلافا لما يروجه عنه من يريدون منع حقوقه السياسية والمدنية ظلما وزورا".

وأضاف مقري مدافعا عن بن حاج: "إذا كان قد أكمل ما حكم عليه في العدالة في قضية سياسية ومن حقه استئناف حقوقه بعد هذه السنوات الطويلة، فإننا نعرف أشخاصا تورطوا في كل أنواع الجرائم التي تخطر على البال والتي لا تخطر على البال، ومع ذلك لم يمنعوا من حقوقهم، بل منهم من تجاوز حقوقه".

وحاول رئيس حمس، الذي غالبا ما يتعرض للهجوم من أنصار الفيس، أن يبعد أي غايات أخرى لمنشوره الذي أوضح أنه يمثل مسألة مبدئية، إلا أن ذلك لا يمنع سعي المرشح للرئاسيات مصالحة وكسب دعم كتلة تصويتية في التيار الإسلامي لا تزال وفية للحزب المُحل. وقال: "إذ نقول هذا الكلام فإنا لا نريد ولا نتوقع ردا للجميل لا من علي بن حاج ولا من غيره ولكن القضية مبدئية". مضيفا: "لقد عبرنا عن رأينا هذا فعليا بأن أعطينا الكلمة لعلي بن حاج في قاعة حرشة انتصارا للمبدأ في أحد تجمعاتنا، ولم يفعل هذا غيرنا لا من قبل ولا من بعد، ومع ذلك لم نسلم من التهجم ومن العدوان".

وفي ما تعرض له رشيد نكاز، أبرز مقري أن "استعمال البلطجية ضده تصرف مخيف قد يحصل لأي سياسي آخر، وعلى العدالة أن تحقق في الموضوع وتعاقب الجناة". وتابع: "من حق نكاز أو أي مواطن أن يعبر عن رأيه بكل حرية، ويجب أن تكون العدالة لصالح الحرية وكرامة الإنسان، وعلى الطبقة السياسية أن ترفض هذا حتى تبقى الخلافات والردود في إطار الكلمة أو تحت طائلة العدالة وليس بالضرب والبلطجية، وذلك حتى نمنع بلدنا من التحول إلى غابة تكون فيها الكلمة للعنف والعدوان، ثم الإرهاب ثم الفتنة والعياذ بالله".